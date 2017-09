Vereador aguarda resposta da PJF sobre isenção de taxas para taxistas

O vereador Charles Evangelista (PP) ainda aguarda o posicionamento da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em relação ao requerimento enviado por ele na segunda-feira, 18, solicitando ao Executivo a isenção total das taxas cobradas dos permissionários de táxis na cidade.



Na ocasião, o parlamentar alegou que o objetivo da proposta era promover uma concorrência mais justa entre os motoristas que prestam serviços nos táxis e os que trabalham por meio de aplicativos. “Os taxistas me procuraram alegando que a concorrência com o Uber é injusta, já que eles não pagam taxas nem imposto, por isso entrei com o pedido junto à Prefeitura. Nossa ideia, além da concorrência leal, é criar o livre comércio, melhorando a qualidade no serviço prestado pelas empresas, redução nos preços e mais opções para a população”, explicou Evangelista.



O presidente do Sindicato dos Taxistas e Transportadores Autônomos de Passageiros de Juiz de Fora (Sinditáxi), Aparecido Fagundes, avaliou de forma positiva a iniciativa proposta pelo vereador. “Os custos operacionais e as exigências solicitadas pela Prefeitura na última licitação para melhorar o serviço prestado foram muito grandes. Os motoristas tiveram que adquirir carros mais novos, investir bastante e se adaptar às condições propostas para continuarem trabalhando. Essa ação do vereador é muito importante. Caso o poder público atenda e encontre formas de reduzir as taxas, certamente ajudará a classe”, afirmou.

PJF



Procurada pela reportagem do Diário Regional, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da PJF, por meio da assessoria, informou que ainda não teve acesso ao requerimento e que se pronunciará após analisar o documento.