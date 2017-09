Quinta Corrida Solidária da ASCOMCER promove a conscientização e a superação

Conscientizar e tornar o esporte em vitrine para a superação. A 5ª Corrida Solidária da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (ASCOMCER), prevista para o dia 22 de outubro, vem de encontro a essas duas propostas. A iniciativa faz alusão ao “Outubro Rosa”, movimento mundial pela luta contra o câncer de mama, e também alia a prática de esportes com a solidariedade.



“O principal objetivo é homenagear o ‘Outubro Rosa’. A ASCOMCER tem realizado ações voltadas para a causa, com palestras realizadas no próprio hospital para os pacientes, passeatas e a distribuição de materiais informativos. Entretanto, a corrida é o nosso maior destaque, pois além de honrar o movimento, a gente arrecada recursos extras, que serão revertidos em melhorias, tanto em tratamento, medicação e humanização para os nossos pacientes, através das inscrições”, explica a assessora de comunicação da entidade, Sara Tellado.



A prova integra a 31ª etapa do Ranking de Corridas de Rua da cidade. A largada está marcada para as 8h, no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com percurso de 6,5 km para corrida e a caminhada com 2,3 km. “Desde a primeira corrida, em média, cerca de 1.500 pessoas participaram em cada edição. Neste ano, acreditamos que esse número chegará a 2.000. O mais importante é chamar a atenção das pessoas para a prática de exercícios físicos e para a prevenção do câncer”, reforça Sara.

HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO



Paciente e voluntária da ASCOMCER há nove anos, a aposentada Eloísa Helena Menezes, conhecida como “Elô” pelos colegas da entidade, participa da corrida desde a primeira edição. Para ela, o evento tem um significado diferente. “Fiz todo o meu tratamento de câncer de mama no hospital e venci. Hoje, faço parte do voluntariado e tenho prazer enorme em compor essa equipe. A corrida é especial para mim. A cada medalha que a gente ganha, cada linha de chegada que eu ultrapasso e quilômetros que eu percorro é uma vitória e isso me motiva a buscar coisas novas todos os dias”, destaca.



Além da luta contra o câncer, Elô também teve que lidar com outro problema. Um tombo sofrido quando ela tinha 13 anos dificultou a realização de seus sonhos. Na época ela rompeu os ligamentos do menisco e teve os movimentos do joelho comprometidos. A aposentada precisou passar por três cirurgias antes de colocar uma prótese. Ela define a corrida como um momento de lazer e de superar todos os obstáculos. “As pessoas acreditam que, depois do câncer, das dificuldades, não podem fazer nada, mas não é verdade. Uma das coisas que descobri foi essa oportunidade, de competir e vencer as barreiras. Esta é a minha forma de mostrar para as outras pessoas que elas também podem se redescobrir, mesmo tendo limitações físicas”, ressalta. “Esse evento me proporcionou fazer amizades e compartilhar experiências com outras pessoas, que também já passaram pela situação que eu passei. Por isso, gostaria que mais pessoas vivenciassem esse momento”, frisa.

COMO PARTICIPAR



As inscrições ficarão abertas até o dia 14 de outubro e podem ser realizadas na própria ASCOMCER, na Avenida Presidente Itamar Franco, nº3500, Cascatinha, zona Sul; na loja Planeta Corrida, na Rua Halfeld, nº804, Centro; e no Centro de Saúde Corpore, na Rua São Mateus, nº150, São Mateus. O valor da taxa para as primeiras 500 pessoas é de R$50. Logo após, o valor passa para R$60 até o prazo final, com direito a camisa personalizada.



As inscrições também podem ser realizadas na internet através do site www.runnerbrasil.com.br, sendo acrescido o valor de R$3,50 na taxa de inscrição. Neste ano existe também o limite de 200 inscrições promocionais sem kit, onde o inscrito concorre ao Ranking, mas sem direito à medalha e camisa do evento. As inscrições promocionais, no entanto, só podem ser realizadas pessoalmente na ASCOMCER ou no site.