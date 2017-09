Militares do Corpo Bombeiros foram acionados na tarde desta sexta-feira, 22, para atender ocorrência de incêndio em uma loja de utilidades, localizada na Rua Batista de Oliveira, Centro. De acordo com as informações da corporação, as chamas se iniciaram no estoque do estabelecimento comercial e os bombeiros conseguiram confiná-las no local.



O incêndio foi controlado e a guarnição permanece no local.