Settra disponibiliza ônibus extras para jogo do Tupi, Som Aberto e "10ª Jornada Vicentina"

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) disponibilizará, neste sábado, 23, ônibus extras para o jogo entre Tupi e Fortaleza, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Na mesma data, também será oferecido atendimento para o Som Aberto, que acontecerá na Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). No domingo, 24, estarão disponíveis veículos extras para a “10ª Jornada Vicentina” na Comunidade Resgate. Será cobrada tarifa normal, de R$ 2,75.

TUPI X FORTALEZA

Para a partida, os carros da linha 517 - Estádio sairão da Avenida Itamar Franco, nº992, em frente ao Procon, a partir 18h. No retorno ao Centro, os ônibus começam a sair logo após o término do jogo. O último veículo deixará o estádio 40 minutos após o encerramento.

No sentido Centro/Bairro, os ônibus seguirão pelas avenidas Presidente Itamar Franco e Eugênio do Nascimento, até o estádio. Na volta, o percurso será pelas avenidas Eugênio do Nascimento e Presidente Itamar Franco, ruas Doutor Paulo de Frontin e Halfeld e avenidas Presidente Getúlio Vargas e Presidente Itamar Franco.

SOM ABERTO

Para o evento, serão disponibilizados veículos da linha 525 – Universidade, no Campus da UFJF, o itinerário será no Anel Viário. Os horários extras serão os seguintes:

Centro/UFJF – 21h, 21h30, 22h10, 22h40, 23h20, 23h50 e 0h20

UFJF/Centro - 21h40, 22h10, 22h50, 23h20 e 23h50

“10ª JORNADA VICENTINA”

Para a “10ª Jornada Vicentina”, serão disponibilizados veículos da linha 380 – Comunidade Resgate, nos seguintes horários:

Saídas do Centro: 7h20, 7h30, 8h, 8h30, 13h30 e 14h.

Saídas do Resgate: 17h, 17h15 e 17h20.

Fonte: Assessoria