Juiz de Fora recebe evento voltado para o empreendedorismo e inovação

“Juiz de Fora dá um passo à frente rumo à potencialização do empreendedorismo e da inovação”. Desta forma, o professor e idealizador do 2° Encontro de Empreendedorismo e Inovação nas micro e pequenas empresas de Juiz de Fora e Região, João Carlos Batista, definiu o evento, que ocorreu nessa quinta-feira, 21, no Gran Victory Hotel.



Segundo Batista, a cidade está na contramão dos outros municípios, que estão preocupados em reclamar da crise econômica e não buscam soluções para sair dela. “Juiz de Fora está fazendo o contrário, está investindo em eventos que geram oportunidades e a possibilidade de crescimento e de fazer negócios”, explica. O idealizador acrescenta que o evento é uma luz no fim do túnel para os empresários que estão em busca de crescimento. “O intuito desse evento é mostrar para todos os empresários de Juiz de Fora, que acreditam naquela premissa lançada por quem não teve sucesso, de que na cidade nada dá certo, que o município tem muito potencial e que as pessoas que fazem bons trabalhos conseguem excelentes oportunidades. Mas, para que isso continue acontecendo, temos que focar, investir e trazer novas ideias, para que as empresas tenham sucesso”, complementa Batista.



Destinado para empreendedores que buscam alternativas para obter sucesso com as oportunidades disponíveis no mercado, o encontro contou com cerca de 500 pessoas, que tiveram acesso à consultoria e orientação sobre as maneiras de criar, investir e gerir negócios. Elas também puderam assistir palestras relacionadas ao tema, que foram ministradas por especialistas que passaram por situações semelhantes e obtiveram sucesso.



O Sistema Regional de Comunicação (Sircom) também abraçou a causa e marcou presença no evento. “Por ser uma vitrine sobre tudo que acontece na cidade, o grupo Sircom não poderia ficar de fora de um evento empreendedor. A nossa participação se torna fundamental para fomentar essa ideia e desperta-la na população da cidade, que tem uma ‘veia’ empreendedora”, reforça o gerente comercial do Sircom, Ronald Platz.



Ativo nas duas edições do evento, o diretor executivo da Plugin Web Adriano Sant’Anna avalia o encontro como a chance de fazer novos negócios. “A grande motivação de estar aqui novamente é esse ambiente formado por pessoas que buscam inovação. O primeiro foi um marco para a gente. Recebemos uma demanda muito maior após a divulgação dos nossos trabalhos e não poderíamos perder essa chance”, lembra.



Um aspecto que conta para a diretora executiva da Realiza Produções, Roberta Abramo, é poder compartilhar experiência e conhecer ideias novas. "Essa troca de conhecimento desperta novas possibilidades e a gente acaba cumprindo o nosso papel que é o de inovar, empreender. Além disso, as pessoas também estão tendo a chance de conhecer os nossos produtos e o que fazemos, e é a partir daí que os negócios começam a acontecer”, comenta.



Já a gestora da Novus Contabilidade, Brenda Rotondo, enxerga o encontro como vitrine para divulgar a marca e ajudar outras pessoas. “Estamos observando os diversos problemas que os pequenos empreendedores enfrentam. Eles querem abrir empresas, mas não sabem como funcionam, não sabem onde procurar orientação e, neste momento de crise, que é propicio para as inovações, acreditamos que podemos ajudar essas pessoas com novas medidas e o evento vem ao encontro dessa percepção”, ressalta.