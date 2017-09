Setembro marca a luta pela inclusão da pessoa com deficiência

Destinar a atenção para a causa e promover ações em prol das pessoas com deficiência são os objetivos básicos do mês de setembro. Marcado pela luta pela inclusão da pessoa com deficiência, nessa quinta-feira, 21, comemorou-se Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência.



A Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através do Departamento de Política para a Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos (DPCDH), realiza diversas ações neste mês, com palestras, blitz e eventos. “É uma data que traz à tona a reflexão sobre as potencialidades e capacidades da pessoa com deficiência. O mais legal é ver a participação da pessoa com deficiência como protagonista e envolvida com a luta. Temos uma série de atividades que atinge um público, que antes não buscava esse tipo de informação”, explica a gerente do DPCDH, Thais Altomar.



Estima-se que o Brasil possui mais de 45,6 milhões de pessoas com alguma deficiência, conforme o último censo, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números representam 23,9% da população do país. Em Juiz de Fora, são mais de 107 mil pessoas, e o Departamento da SDS tem desenvolvido políticas públicas especificas para a causa. “Cada vez mais estamos atingindo diferentes áreas. Fomos surpreendidos com a quantidade de eventos que foram desenvolvidos para este mês. Estamos procurando intensificar as discussões sobre as políticas públicas com outras secretarias da Prefeitura, para que possamos desenvolver ainda mais trabalhos”, afirma Thais.

DIA MUNDIAL SEM CARRO



Uma das ações destacadas pela gerente é a “Vaga Viva”, atividade que será realizada nesta sexta-feira, 22, das 8h às 18h, na Rua São Sebastião, região central, em alusão ao “Dia Mundial Sem Meu Carro”. “As vagas serão voltadas para despertar a atenção em relação ao estacionamento para deficientes”, reforça.

EMPRESAS E SOLUÇÕES ACESSÍVEIS



Dia 29 de setembro será marcado pelo dia “D” de Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados do INSS. Das 10h às 18h, várias empresas do ramo da tecnologia assistiva, que desenvolvem materiais de apoio às pessoas com deficiência, estarão no Shopping Jardim Norte. Thais também ministrará uma palestra como o tema “Lei Brasileira de Inclusão: do Direito ao Trabalho”. A agenda de atividades promovidas pela PJF pode ser conferida no link.