LBV realiza projeto de plantio de flores com idosos atendidos pela instituição

Após seis meses de planejamento, cerca de 30 idosos atendidos pela Legião da Boa Vontade (LBV) fizeram o plantio de flores na área interna da instituição. De acordo com a técnica de agroecologia e voluntária da LBV, Gláucia Lopes, entre os meses de fevereiro e agosto, foi realizado o planejamento do projeto.



“Eu fiz os desenhos dos canteiros, listei o número de mudas necessárias pra que todos os participantes pudessem plantar duas ou três mudas, e preparar o solo”, explicou a voluntária, ao ressaltar que o projeto surgiu com o intuito de recuperar uma área da instituição que era coberta com mata.



Em seguida, o projeto se expandiu por duas vertentes: criação de uma horta com as crianças atendidas pela instituição e a de um jardim com flores ornamentais com os idosos. “Eu realizei oficinas em que ensinei a plantar. Então, eu ensinei todo o passo a passo, como segurar a plantar, a preparar a terra, o momento de aguar as mudas. Todos os passos para que o jardim acontecesse”, esclareceu Gláucia. A horta com as crianças já foi instaladas e os idosos plantaram as mudas na tarde dessa quinta-feira, 21.



“O próximo passo é de cuidados. Os funcionários da LBV vão fazer a manutenção. Em seguida, vem à etapa feliz, a colheita. Neste momento vemos o resultado de todo o trabalho”, exclamou.



A ideia, de acordo com a voluntária, é que os assistidos pela instituição possam experimentar novos sabores, por isso, uma variedade de legumes e hortaliças foram plantados na área.

IMPRESSÃO



José Rodrigues, 66 anos, participa das atividades da instituição há cerca de cinco anos. O idoso levou as suas habilidades com horta para o plantio das mudas. “Foi a primeira vez que plantei flor. Esse tipo de ação é como terapia e faz bem para mente e saúde. Além de nos descontrair e embelezar o ambiente”, disse.



Já a Elma Oliveira Gonçalves, 71 anos, voltou a infância ao participar da ação. “Voltei a minha infância, tempo em que a gente brincava na terra. Gostei muito de participar, foi uma experiência muito boa. Sai renovada”, falou a idosa, que participa das atividades da LBV há dois anos.



Outra assistida que participou da ação foi Letícia Maria de Almeida, 63 anos. “Eu adoro plantas e flores. Em minha casa têm muitas, inclusive, desta mesma espécie [de flor] que plantamos aqui. É muito emocionante ver o que você plantou, saiu da sua mão, crescer”, afirmou.