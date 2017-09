Settra afirma que estudará novas medidas para implantar ônibus que liga região Nordeste à UFJF

Moradores da região Nordeste se reuniram com autoridades na tarde dessa quarta-feira, 20, no plenário da Câmara Municipal, para debater as situações acerca da implantação de um ônibus que ligue a região à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Com a justificativa de que o trajeto indireto até a instituição demora cerca de 1h30 e acarreta no custo elevado das quatro passagens gastas por alunos e residentes, diariamente, que gira em torno de R$11, eles pressionaram o poder público, cobrando uma solução para o problema.



Durante a Audiência Pública, proposta pelo vereador Vagner de Oliveira (PSC), a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) apresentou um projeto de estudo, que levou em conta a quantidade de pessoas que saem dos bairros da região Nordeste em direção à área da UFJF. “A Settra alega que, no momento, não pode atender a demanda, pois não teria passageiros suficientes para ocupar o ônibus. Entretanto, vimos que existe uma grande quantidade de pessoas da zona Nordeste que estuda e frequenta os hospitais daquela região”, explica o vereador do PSC.



A reportagem do Diário Regional já havia sido procurada pelos moradores em junho deste ano e eles relataram o descaso da Settra para a criação da rota. Na época, uma residente afirmou que o debate com a secretaria perdurava há dois anos e que a pasta teria informado que não existiria a possibilidade da implantação do veículo, visto que as Avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas não suportam mais ônibus e essa inserção dificultaria os horários. Na proposta apresentada pela secretaria nessa tarde, o trajeto do possível ônibus não passaria pela região central, justamente para desafogar as vias.



Apesar do abaixo-assinado enviado ao parlamentar e à pasta por moradores e alunos que estudam na UFJF, não foi dessa vez que a resolução foi decretada. “A Settra prometeu fazer um novo estudo. Acreditamos que os membros da secretaria ficaram sensibilizados após ouvirem as reivindicações dos moradores. Esperamos que até o fim do ano o estudo seja concluído para que, no próximo ano, o veículo já esteja em circulação. A implantação desse coletivo ajuda os alunos a economizarem mais dinheiro, tempo e, com tempo sobrando, eles chegarão mais cedo em casa e poderão estudar mais”, reforça Oliveira.