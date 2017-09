Dia Mundial do Alzheimer é marcado pela conscientização e os cuidados relacionados à doença

Nesta quinta-feira, 21, comemora-se o Dia Mundial do Alzheimer, que integra uma semana com ações voltadas para a conscientização da população sobre a doença e a importância dos cuidados com o enfermo. Estima-se que 35,6 milhões de pessoas em todo o mundo convivam com a patologia, conforme dados da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz). O levantamento também aponta que há cerca de 1,2 milhões casos da doença no Brasil, a maior parte deles ainda sem diagnóstico.



O Alzheimer é uma enfermidade grave e incurável, que evolui de forma progressiva e atinge pessoas na terceira idade, embora casos de pessoas mais jovens com a doença também já tenham sido descobertos. “A demência de Alzheimer na sua fase inicial se manifesta através da perda de memória. Ela atinge, na sua maioria, idosos, e compromete as atividades do dia a dia. Dificuldades em tomar banho sozinho, de fazer atividades simples como ir ao banco ou de se locomover sozinho na rua, são algumas das características da doença”, afirma o especialista em geriatria, Antônio Carlos Godinho.



O médico reforça que o Alzheimer é uma doença difícil de ser compreendida e aceita pela família. “Os seus aspectos se aproximam e confundem com um envelhecimento normal. Por isso, a família acha que as mudanças no temperamento ocorrem em função da idade, o que não é verdade, já que é uma outra pessoa que está passando por aquele momento”, lembra o especialista.



Segundo Godinho, não existem exames que confirmem a doença. Entretanto, é de extrema importância procurar a ajuda de um profissional. “O ideal é que a família procure um médico para conhecer a doença e as formas de tratamento. O Alzheimer não tem cura, mas existem medicamentos que irão ajudar na recuperação da memória, ainda que seja pouca, e a lidar com as alterações de comportamento características dessa fase, em que as pessoas ficam agitadas, apresentam alucinações, ficam agressivas e os remédios ajudam a controlar. Logicamente, a doença continua evoluindo, mas os medicamentos melhoram a qualidade de vida do paciente e de seus familiares”, explica.



Ele reforça que a melhor prevenção é exercício do cérebro. “Ler, aprender coisas novas, trajetos novos, rotinas diferentes e a prática de atividades físicas ajudam. Quanto mais a pessoa ‘força’ os neurônios, menos a memória será afetada. O isolamento também é um fator de risco. As pessoas devem conversar, conhecer gente nova e realizar ações que alternem o seu dia a dia”, ressalta Godinho.

AÇÕES NA CIDADE



Há 102 anos, o Abrigo Santa Helena desenvolve atividades direcionadas para os cuidados dos idosos e no auxílio das pessoas portadoras de Alzheimer. Cuidados de higiene, alimentação, locomoção e a realização de atividades físicas, são ofertadas para os residentes da instituição, com intuito de proporcionar segurança, conforto e a conservação da autonomia dos idosos.



A fonoaudióloga da instituição, Natália Fortunato Madeira, ressalta que é importante ter tranquilidade e paciência no trato ao idoso portador da Doença de Alzheimer, pois isso facilitará a comunicação e a interação com os mesmos, prevenindo possível rejeição e insegurança. "Também é de grande relevância para a saúde mental dos profissionais envolvidos no cuidado e na assistência, manter o senso de humor, tornando o ofício mais leve e alegre", complementa a profissional.



De acordo com Natália, os cuidados com os idosos portadores da doença envolve uma equipe multidisciplinar, com assistentes sociais, cuidadores, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas e psicólogos, entre outros profissionais, que também auxiliam as famílias dos enfermos. "Estes profissionais atuam acolhendo estes familiares, acalmando seus anseios e esclarecendo suas dúvidas no que tange o cuidado biopsicossocial do idoso", explica.

DOAÇÕES



Colchões, cobertores, fraldas geriátricas, roupas de cama, alimentos em geral, material de limpeza e higiene, podem ser doados para a entidade.



Os interessados em ajudar devem entrar em contato com a instituição através do número (32) 3235-1048 ou realizar as doações através das contas correntes: Caixa Econômica Federal - Agência 1641- Conta Corrente: 502678- e/ou Banco do Brasil - Agência: 4326-5 - Conta Corrente: 24000-1.