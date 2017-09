PC realiza primeira etapa da força-tarefa “ProteJÁ”

Na manhã desta quinta-feira, 21, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) iniciou, em Juiz de Fora, a primeira etapa dos trabalhos da força-tarefa “ProteJÁ”, organizada pela 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora (1ª DRPC), com a finalidade de atuar no combate à criminalidade junto aos condomínios residenciais do Minha Casa, Minha Vida.



Participaram dessa fase policiais civis da 1ª DRPC, acompanhados da Delegada Regional de Juiz de Fora, Dra. Patrícia Ribeiro de Souza Oliveira, e da Delegada que vai coordenar os trabalhos, Dra. Sheila Oliveira. O grupo criado tem a finalidade de atuar diretamente nas unidades habitacionais para minimizar a violência nessas áreas.



Segundo a Delegada Sheila Oliveira, os policiais civis realizarão a panfletagem nos 15 residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida, faixa 1. O objetivo dessa iniciativa é mostrar aos moradores a importância da denúncia anônima de crimes, para que estes sejam investigados e os responsáveis punidos.



Durante entrevista no primeiro condomínio visitado, o Residencial Miguel Marinho, na Zona Norte, a delegada destacou a importância desse trabalho. “Vamos atuar nas duas frentes: nesse trabalho de prevenção e, depois, valendo-se da denúncia, da colaboração das pessoas, vamos atuar na repressão”, ressaltou, complementando que essa presença da Polícia Civil nas comunidades vai se estender, em curto prazo, para todos os demais condomínios da cidade.



Conforme divulgado anteriormente, durante coletiva de imprensa realizada no início desta semana, a Polícia Civil está recebendo denúncias anônimas por meio do telefone 197. Após a coleta das informações, inquéritos poderão ser instaurados a fim de identificar e prender autores de crimes - bem como foragidos da justiça - e apreender menores infratores e/ou materiais.

Fonte: Assessoria