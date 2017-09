Cerca de 4% dos atropelamentos resultam em morte na cidade

O número de pessoas que morreram atropeladas, em Juiz de Fora, no primeiro semestre, representa pouco mais de 3,8% do total de acidentes envolvendo veículos automobilísticos, motocicletas e bicicletas, de acordo com o levantamento da Polícia Militar (PM). Do total de 234 atropelamentos ocorridos entre janeiro e julho de 2017, nove resultaram em vítimas fatais. Entre as principais imprudências cometidas por pedestres e motoristas, se destaca o desrespeito à sinalização e a desatenção.

De acordo com o assessor de comunicação da 4ª Região da PM, major Marcellus Machado, o pedestre deve observar e respeitar as regras de sinalização, a fim de garantir a sua segurança e a das outras pessoas. “O trânsito se faz por pedestres, veículos, seja ele de tração motora ou propulsão, e deve ser respeitado por todos.

Ele deve respeitar a travessia na faixa de pedestre, olhar atentamente o sinal e para os dois lados da via. Após, ele deve finalizar o trajeto em segurança. Existe um ditado que diz que 'é melhor perder 30 segundos na vida, do que perder a vida em 30 segundos' ”, orientou. Outra questão ressaltada pelo assessor da PM é a falta de atenção do pedestre. “O uso de aparelhos eletrônicos tira a atenção e pode atrapalhar na escuta de algum veículo.

Além disso, existe o fato de quando uma pessoa com mais dificuldade está caminhando pela calçada, o pedestre costuma se deslocar até o leito da via e passar. Isso deve ser evitado, pois pode surgir um carro no momento da travessia e causar um atropelamento. A passagem deve ser realizada na calçada”, recomendou Machado.

O policial afirmou que os motoristas também devem se prevenir e respeitar as regras do trânsito. “Os principais causadores dos acidentes são o desrespeito às regras de velocidade, o avanço ao sinal e dirigir falando ao telefone. Essas são regras que, se obedecermos, reduziremos o número de acidentes”, frisou.

TRABALHO DA PJF

Segundo o subsecretario operacional de Transporte e Trânsito, Aloísio Nardelli, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) constantemente vem trabalhando na educação no trânsito e na revitalização das sinalizações verticais e horizontais, como na implantação de semáforos e placas, para garantir a segurança. “Temos uma área na Settra que é voltada para educar. Realizamos trabalhos junto às escolas, aos lugares públicos, reforçando os cuidados que o pedestre deve ter”, destacou.

Nardelli lembrou, também, que é necessária a conscientização da população. “É importante frisar que nenhuma dessas ações garante a segurança no trânsito, se não houver ajuda do cidadão. O principal problema é a falta de mentalidade do pedestre. Ele ainda não reconhece que, em alguns momentos, tem que dividir a mesma área com os carros. Não vamos resolver os problemas dos acidentes se não tiver as duas coisas em conjunto, a ação da Prefeitura em parceria com a Settra e a educação do pedestre. É preciso atenção e respeito”, finalizou.

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

Até a próxima segunda-feira, 25, a Settra realiza a Semana Nacional do Trânsito de 2017, cujo objetivo é engajar e conscientizar a população sobre a importância do envolvimento de todos na busca por um trânsito mais seguro. Dentre as atividades, estão previstas blitzes educativas e panfletagens em diferentes pontos da cidade.