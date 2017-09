Rede JF de Voluntários promove ação social neste sábado

Após quase seis anos de ausência, o programa da “Rede JF de Voluntários”, instituída há 20 anos pelo deputado estadual Antônio Jorge (PPS), está de volta em Juiz de Fora. A “Usina da Cidadania” será realizada neste sábado, 23, na Praça do Bairro Santa Cruz, zona Norte, situada na Rua Doutor Antônio Mourão Guimarães. A atividade, que acontece das 9h às 12h, pretende oferecer auxílio à população menos favorecida, fomentando a ideia de que as boas ações podem fazer a diferença.

Profissionais de diversas áreas, que se candidataram para serem voluntários, estarão presentes no local, oferecendo orientação jurídica, aferição de pressão, glicemia capilar, corte de cabelo e outros serviços para essa parcela da sociedade, de forma gratuita. Além disso, uma ação voltada para o combate ao Aedes aegipyti, mosquito transmissor da dengue, chykungunia, zika, febre amarela e outras doenças, denominada como “Troca do Bem”, acontecerá no evento. Latas, garrafas pet e pneus, que forem levados pelas pessoas, poderão ser trocados por alimentos, enquanto eles estiverem disponíveis. Os objetos recolhidos serão entregues em pontos de reciclagem. “A proposta não é dar alimento à comunidade, mas conscientizar as pessoas sobre os perigos causados pelas doenças oriundas do mosquito e as medidas que estão sendo difundidas para combatê-lo”, explica a coordenadora da Rede de Voluntários, Laura Santos.

As atividades são destinadas a todos os públicos. As pessoas poderão participar de aulas de ginástica e assistir aos shows da dupla de palhaços Fuxico & Xaveco e dos sertanejos Pablo & David, e ao desfile e eleição para o concurso de embaixadores e embaixatrizes da “Paz Minas Gerais 2017”. O público presente também ganhará mudas de árvores frutíferas e ornamentais. “As ações são voltadas para todos os públicos, da criança ao idoso. Sempre construímos atividades lúdicas, pois quando se atrai crianças, consequentemente, a família se faz presente. As pessoas que não precisam do serviço também podem participar. É a oportunidade de compartilhar de um momento de convivência, em harmonia”, ressalta Laura.

Rede JF de Voluntários

O trabalho dos voluntários em Juiz de Fora começou há 20 anos. A Rede atende a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e que, frequentemente, se vêm privadas dos seus direitos mais básicos. “Pensamos no voluntariado não com a ideia de caridade, mas com o intuito de que a sociedade precisa da cidadania a favor de quem realmente precisa. A princípio, verificamos que havia espaço para difundir esse trabalho na cidade e, pensando em organizar ações coletivas e colaborativas, criamos a rede”, lembra o deputado e também cofundador da rede.

Segundo ele, além da “Usina da Cidadania” ser uma oficina que presta serviços à população, ela também é um artifício para captar mais voluntários. “Ela [Usina da Cidadania] assume problemas imediatos e críticos da sociedade. Temos alguns médicos, advogados e outros profissionais que disponibilizam os seus trabalhos. Com isso, estamos abrindo as portas para as pessoas que precisam. O ato de doar não está relacionado à doação material, de espaço, mas é a chance de mostrar que todo mundo tem algo que pode ser partilhado, em prol de uma sociedade melhor”, afirma Jorge.

As pessoas que se interessarem em se voluntariar podem entrar em contato com a organização pelo telefone (32) 98831-0005, pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , pelo Facebook @redejfdevoluntarios ou pessoalmente, na sede da organização, que fica na Rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, nº440, Bairro Santa Cruz.