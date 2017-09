PJF lança aplicativo gratuito para cuidado com a saúde

Na manhã desta terça-feira, 19, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Saúde (SS), lançou o Cuco, aplicativo gratuito para smartphones que ajudará pacientes, principalmente os que apresentam doenças crônicas, a garantir a correta administração de seus medicamentos. É mais uma iniciativa para aperfeiçoar os cuidados com os pacientes do Sistema Único de saúde (SUS).

O Cuco funciona de maneira simples: o usuário baixa o aplicativo, cadastra-se usando e-mail, facebook ou número de celular e coloca dados básicos, como nome, idade, CPF e o remédio a ser tomado – indicando dose, horário e frequência semanal. Com tudo preenchido, o aplicativo emite um sinal sonoro no horário da medicação, evitando esquecimentos.

Durante a cerimônia de lançamento, o prefeito Bruno Siqueira comentou o avanço tecnológico: “O Cuco é mais um aplicativo que a PJF implanta para facilitar a vida do cidadão. Será muito importante para evitar o agravamento de uma doença crônica, como hipertensão ou diabetes, lembrando o usuário do horário correto de tomar seu medicamento”.

A secretária de Saúde, Elizabeth Jucá, explica que falhas na administração do medicamento podem agravar a doença a ponto de levar o paciente para uma unidade de urgência, resultando em prejuízos para o paciente, que tem piora em qualidade de vida, e para o município, já que os custos nas unidades de urgência e emergência são bem mais altos. “Nosso objetivo é a prevenção. Acompanhar o usuário e monitorá-lo de forma mais próxima”.

Neste projeto, a PJF tem como parceiros Comunitas e BrazilLAB e Cuco Health, desenvolvedor do aplicativo. “Os pacientes têm muita dificuldade em seguir o tratamento corretamente e percebemos que sentem falta de um apoio em suas casas. O Cuco vem para dar essa ajuda. Um dos nossos pilares foi sentar com os usuários e com pessoas que têm dificuldades com a tecnologia para que eles nos auxiliassem a chegar em uma funcionalidade adequada”, acrescentou o diretor e desenvolvedor do aplicativo, Gustavo Comitre.

No calçadão

Durante toda a manhã desta terça, juiz-foranos que passavam pelo Calçadão da Rua Halfeld puderam conhecer o aplicativo e suas funcionalidades, ao mesmo tempo que cuidavam da saúde. Enfermeiros e profissionais de educação física aferiram pressão, realizaram exame antropométrico e orientaram a população sobre a importância do trabalho de prevenção.

Primeira etapa

Inicialmente, o aplicativo será usado em dez unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde as equipes já foram treinadas para orientar os pacientes. A intenção é que esse serviço seja expandido para as outras 53 unidades. O aplicativo está disponível para download gratuito nos sistemas Android e IOS.

