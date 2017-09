Jovem é preso por suspeita de envolvimento em homicídio

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou mais uma apuração de homicídio em Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira, 19. Após investigações, um jovem de 18 anos foi identificado, suspeito de envolvimento na morte de um adolescente de 16, morto a facadas, no dia 28 de fevereiro, no Bairro Parque São Pedro. O homem já se encontra preso no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) em virtude de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça a pedido do delegado Armando Avólio Neto.

De acordo com informações do delegado, durante depoimento o suspeito confessou que foi ao matagal com outro menor, de 16 anos, e a vítima, para o uso de droga. O jovem alega que, após uma discussão, a vítima teria o ameaçado com uma faca. Ele, então, tentou segurá-la e o outro adolescente a esfaqueou. Investigações apontam que o maior teria segurado a vítima durante o desentendimento.

Na ocasião, o jovem que teria desferido as facadas foi apreendido e encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora, onde foi lavrado auto de apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ele foi apresentado à Vara da Infância e Juventude.

Ainda conforme a autoridade policial, nos próximos dias, o inquérito policial será concluído. “O maior responderá por homicídio qualificado”, informou, explicando que o adolescente já está respondendo pelas acusações acima referidas.

