Mais de 200 carros foram autuados pela Settra durante a Festa Alemã

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Departamento de Fiscalização, realizou mais de 200 autuações na região do bairro Borboleta, Cidade Alta, durante a 23ª edição da Festa Alemã, realizada entre os dias 6 e 17 deste mês. O balanço foi divulgado nessa terça-feira, 19.

De acordo com o levantamento, as infrações mais cometidas estão relacionadas ao estacionamento em local proibido (cerca de 70% dos registros) e a transitar em locais não permitidos pela sinalização (aproximadamente 30%). Além disso, seis veículos também foram removidos por prejudicarem o tráfego em algumas vias.

Conforme o gerente do Departamento, Paulo Peron, os agentes atuaram para garantir a segurança e a fluidez no trânsito na região. Ele destacou que as autuações registradas mostram que os motoristas precisam ter mais respeito no trânsito. “Embora a via estivesse sinalizada, com informações auxiliares a respeito de penalidades a serem aplicadas pelo descumprimento das normas, muitos motoristas insistiram em transitar em local proibido”, ressaltou.

Fonte: Assessoria