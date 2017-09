Parceria garante produção de bonecas e vestidos para crianças da Guiné-Bissau

A forma mais fácil de conquistar o sorriso de uma criança é através dos brinquedos. Com esse objetivo, a Igreja Metodista de São Pedro criou o “Projeto Bunekas”, que visa a confeccionar bonecas e vestidos de pano que serão enviados a crianças de Gabu, na Guiné-Bissau. Para isso, a igreja fez parceria com o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, que produzirá os vestidos com os alunos do curso de moda;e com o projeto Bem Comum, da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), para arrecadação de material para a produção.

Em parceria com a Malhas Keeper, foram doados nessa segunda-feira, 18, nove sacos de malha. A coordenadora do curso de moda da Estácio, Paula Gomes, foi até a empresa, junto com o Bem Comum, para receber o material. “Nós sempre procuramos desenvolver projetos que promovam o bem-estar social, mas essa tem sido uma experiência bem interessante, pois mostra ao aluno a importância de vincular a moda com o bem comum”, disse Paula.

A produção das bonecas acontecerá até outubro, por voluntários do projeto. Em novembro, elas serão enviadas para a Guiné-Bissau.

Fonte: Assessoria