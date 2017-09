Polícia Civil implanta medida para proteger famílias dos condomínios Minha Casa, Minha Vida

Uma força-tarefa criada pela Polícia Civil (PC), denominada “ProteJÁ”, pretende inibir a criminalidade e proteger a população de bem que habita os 15 condomínios residências do programa do Minha Casa, Minha Vida, em Juiz de Fora. A atividade, lançada na manhã desta segunda-feira, 18, durante coletiva à imprensa, foi proposta devido ao índice elevado de casos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaças e pessoas sendo expulsas de suas casas.

“O principal objetivo é a atuação repressiva da polícia nos condomínios. Temos observado que a criminalidade nesses locais vem crescendo há alguns anos, não se trata de uma demanda atual. Por isso, decidimos montar essa força-tarefa”, explica a delegada regional, Patrícia Ribeiro.

O telefone 197 será o canal que receberá, de forma exclusiva, as denúncias anônimas oriundas dos moradores dos empreendimentos. A ideia, segundo Patrícia, é criar uma ferramenta, onde as pessoas se sintam seguras para comunicar à polícia. “Muitas vezes as pessoas não tem coragem de registrar a ocorrências, por terem de se identificar. Agora, elas terão um canal mais direto e rápido, que ficará exclusivo para receber denúncias desses locais”, reforça a delegada, afirmando que a criminalidade está fazendo com que as pessoas virem reféns dentro de suas casas.

Aliada ao serviço de inteligência da polícia, que monitora os locais com maior incidência da criminalidade e a movimentação dos autores contumazes, a força-tarefa funcionará com o deslocamento de um policial de cada unidade da Delegacia Regional de Juiz de Fora. O telefone 197 vai funcionar de 9h às 12h, e de 14h às 18h, exclusivamente para denúncias dos condomínios habitacionais.

DEBATE NA CÂMARA

Desde junho deste ano, moradores, representantes da Caixa Econômica Federal e outros órgãos estão se reunindo com autoridades na Câmara Municipal para discutir a situação dos conjuntos habitacionais. No último encontro, três subcomissões foram formadas: a da água, a de avaliação de riscos e a de reintegração de posse,que engloba também a segurança.

Conforme um dos coordenadores das reuniões, o vereador Sargento Mello Casal (PTB), a subcomissão de água está trabalhando em temas como a solução do desabastecimento dos moradores e na individualização de hidrômetros. “Infelizmente, alguns moradores não estão conseguindo pagar as suas contas e isso tem impactado, diretamente, a vida de outras pessoas, que estão tendo o seu abastecimento comprometido”, ressalta ele, acrescentando que haverá um encontro com representantes da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), no dia 27 de outubro.

De acordo com o vereador, a subcomissão de Avaliação de Riscos, formada pela Defesa Civil, Conselho Municipal de Habitação, Caixa, Polícia Militar (PM) e a PC, definirá, no dia 20 de outubro, as metodologias de avaliação de risco das visitas a serem realizadas nos condomínios. O laudo da Defesa Civil sobre cada condomínio será enviado ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com o objetivo de arrecadar recursos para adequação dos imóveis.

Também na mesma data, a Subcomissão de Logística e Reintegração de Posse se encontra para avaliar toda a documentação relativa às pactuações entre Município, Caixa Econômica, FAR e Ministério das Cidades. Além disso, será debatido sobre a necessidade de encontrar formas de acelerar a reintegração de posse dos imóveis irregulares, com reformas imediatas e entrada de novas famílias, buscando melhorar a segurança destes locais com ações integradas das polícias militar e civil. “Os órgãos envolvidos estão alinhados, estamos confiantes que as ações irão trazer a melhoria para os moradores. O maior problema é o tempo de espera para reintegração de posse do imóvel. Também vamos avaliar as pessoas que estão utilizando o imóvel de forma inadequada, para tráfico de drogas e outras atividades irregulares. Vamos tentar retirar essas pessoas de lá, que estão atrapalhando a vida das famílias de bem”, finaliza Casal.