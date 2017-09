Inscrições para contratação de professores se encerram nesta terça-feira

Termina às 23h59 desta terça-feira, 19, o prazo de inscrições ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor para atuar no ano letivo de 2018 na rede municipal de ensino de Juiz de Fora. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Os editais 335, 336 e 337 foram publicados pelas secretarias de Administração e Recursos Humanos (SARH) e de Educação (SE) da PJF.

Os inscritos terão de entregar os títulos para validação das informações de quarta a sexta-feira, 20 a 22, no Centro de Formação do Professor (Av. Getúlio Vargas, 200, Centro), das 8h30h às 17 horas. A documentação, junto com cópia da carteira de identidade, deverá ser entregue pessoalmente ou por terceiros, em envelope lacrado e devidamente identificado. Junto ao envelope, deverá estar o comprovante de inscrição, que servirá de recibo.

O candidato que preencha as condições legais e queira fazer mais de uma opção para disciplinas diferentes deverá, no ato da inscrição, formalizar suas opções e entregar, em um mesmo envelope, documentação única referente a todas disciplinas inscritas. O comprovante de cada uma deve ser entregue fora do envelope. A escolaridade exigida para o exercício do cargo terá de ser comprovada no momento da contratação temporária, através da apresentação de diploma devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC) ou da declaração de conclusão de curso.

O candidato que já se inscreveu em processos seletivos anteriores da PJF e esqueceu sua senha poderá resgatá-la, no momento da inscrição, através do ícone “Esqueceu sua senha? Clique aqui.”, informando número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e data de nascimento.

Após a análise dos títulos apresentados, a SARH disponibilizará, a partir de outubro, através do site da PJF, o resultado final do processo seletivo. A ordem de chamada dos candidatos aos contratos temporários para o exercício de 2018 observará a ordem de classificação do resultado final do processo seletivo, até o último classificado. A convocação dos candidatos será feita pela SARH, por meio de publicação de “Aviso” no Diário Oficial Eletrônico do Município. Ele conterá a classe, o nome e a ordem de classificação dos candidatos para a escolha das vagas disponíveis, inclusive excedentes, caso não ocorra o preenchimento das vagas. A SE publicará, antes do processo de contratação, a listagem contendo a classe, o número de vagas disponíveis por escola ou instituição conveniada e bairro, bem como os turnos da jornada de trabalho.

Editais

O edital nº 335-SARH estabelece as diretrizes para a contratação de professores regentes A (PR-A) para as áreas de Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos. O edital completo, com os requisitos, detalhes e link para inscrições pode ser verificado aqui.

O edital nº 336-SARH apresenta o procedimento para contratação de professores regentes B (PR-B) para as disciplinas de Arte, Biologia, Ciências, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Língua Portuguesa/Literatura, Química e Sociologia. Para a classe de PR-B, o candidato deverá ter formação comprovada em graduação específica, concluída em nível superior de Licenciatura Plena na área pleiteada ou Licenciatura Curta concluída até 1998, mediante apresentação do diploma devidamente registrado. O edital com os detalhes e o link para inscrições encontra-se aqui.

No edital nº 337-SARH estão as diretrizes para contratação de professores para as disciplinas de Artes Visuais, Braile, Capoeira, Dança, Informática, Intérprete de Libras, Libras/Ouvintes, Libras/Surdos, Música e Teatro. Ele pode ser verificado aqui, com informações e procedimentos para cada área, além do link para as inscrições.

