Motorista tenta entrar com celulares e chips em penitenciária no Linhares

Agentes de Segurança Penitenciários apreenderam celulares, chips e outros materiais afins, no final da tarde desse domingo, 17, no portão que dá acesso ao Complexo Penitenciário de Juiz de Fora, no bairro Linhares, zona Leste. No local, funcionam as Penitenciárias Professor Ariosvaldo Campos Pires e José Edson Cavalieri, e o Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP), o material estava com um funcionário de uma empresa que faz a entrega de marmitas. Em trabalho conjunto com o Setor de Inteligência da unidade, agentes da Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires apreenderam seis aparelhos celulares, 10 carregadores, nove fones de ouvido, quatro cabos de USB e 10 chips.

A direção da unidade realizou o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) e encaminhou o portador do material para a Delegacia de Polícia Civil, que investigará o caso.