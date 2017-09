Settra realiza Semana Nacional do Trânsito de 2017

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com a Comissão Municipal de Segurança e Educação no Trânsito (Comset), inicia nesta segunda-feira, 18, a Semana Nacional do Trânsito de 2017. O tema deste ano é “Minha escolha faz a diferença” e ações serão desenvolvidas na cidade até a segunda-feira seguinte, 25.



“Desde o maio amarelo, a gente está com ações de engajamento da população, pois não adianta fazer uma campanha para incentivar o uso do cinto de segurança se a pessoa não utilizar. Então, é preciso conscientizar a população e levá-la para dentro do problema, para que possa enxergar o quanto algumas ações são prejudiciais para todo mundo”, ponderou o secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello.



A ideia da campanha é tratar o trânsito de forma subjetiva, levando à reflexão da importância do engajamento de todos para a diminuição de acidentes e valorização da vida. “O Brasil tem o índice elevado de acidente no trânsito, se comparado com os demais países. Então a gente precisa tratar desse assunto. Nossa meta é que não ocorra mais nenhum. Ela pode ser um pouco ousada, porém é a única que a gente pode ter”, exclamou.



De acordo com o secretário, o foco da ação é toda a sociedade. “Seja dirigindo ou não, você lida com o trânsito em seu dia a dia. Por isso, o tema é 'Minha escolha faz a diferença', pois se você decide respeitar as leis de trânsito, dirigir com menos agressividade, respeitar as faixas e semáforos, todas essas ações, e outras mais, podem evitar que uma vida seja perdida ou que uma pessoa pare no hospital”, ressaltou Tortoriello.



Outro ponto destacado pelo secretário é que não se devem associar os acidentes aos condutores. “Uma vez, eu vi um skatista andando na contramão e na pista de ônibus. Se ele fosse atropelado por um coletivo, quem seria o culpado? Então, não podemos partir do princípio que o motorista é o vilão da história”, disse.



Tortoriello frisou que a postura consciente deve permanecer durante o ano todo, e não apenas durante a semana do trânsito. “A semana é um esforço concentrado. A gente faz esse esforço ao longo do ano, porém com o evento, o tema é evidenciado e, assim, fazemos com que as pessoas discutam e tratem do assunto. Mas nossa expectativa é que não morra no final da semana e que as pessoas adotem essa postura ao longo do ano”, finalizou.

COMISSÃO DE DEFESA DOS IDOSOS



Durante todos os dias da Semana Nacional do Trânsito em Juiz de Fora, integrantes da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos da Câmara vão participar das atividades. “Nós entendemos que as maiores vítimas do trânsito são as pessoas idosas. Queremos alertá-las dos riscos”, ponderou a presidente da Comissão, vereadora Ana Rossignoli (PMDB).



Um dos principais destaques, segundo a parlamentar, é a travessia das vias principais da cidade. “O temporizador não é o suficiente para que os idosos atravessem, pois são lentos, além de ficarem numa fobia para ir mais rápido. Com isso, acaba se acidentando”, falou Ana. “Eles querem acompanhar os mais jovens. Quando chegam na pista do meio, a via de ônibus, eles não sabem o que fazer, pois o sinal já abriu”, completou.



Outro ponto destacado pela vereadora é a conscientização dos familiares das pessoas idosas. “A gente quer conscientizar aos familiares que, se o idoso tem alguma dificuldade de locomoção, ele não deve ir sozinho às ruas, principalmente para o centro da cidade”, falou Ana.

Além das ações programadas, está prevista a realização de uma audiência pública para tratar a questão na Câmara Municipal.

PROGRAMAÇÃO



A abertura oficial está marcada para as 9h30, no Calçadão da Rua Halfeld, e a concentração será próximo ao Cine-Teatro Central,onde será feita uma caminhada com panfletagem. Haverá também apresentação da banda de música da Polícia Militar e distribuição de balões personalizados.

Confira a programação completa: