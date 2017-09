Polícia Civil divulga balanço de apurações de homicídios em JF

Na manhã desta sexta-feira, 15, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou balanço de apurações de homicídios ocorridos na cidade, durante coletiva de imprensa realizada na 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora, com apresentação de três investigados, entre eles, um jovem de 23 anos, suspeito de efetuar o disparo de arma de fogo que atingiu um menino de quatro anos, no bairro Retiro, no dia 9 de abril, quando a vítima estava no colo da mãe, de 22 anos. A motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas.



Outro jovem, de 24 anos, também foi identificado, suspeito de ser o autor do homicídio consumado que vitimou um homem de 25 anos, ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2016, no bairro Vila Montanheza, e da tentativa de homicídio em desfavor de um jovem de 18 anos, no dia 21 de fevereiro, no mesmo bairro. O crime também teria acontecido por conta do tráfico.



Conforme o titular da Delegacia Especializada de Homicídios, delegado Rodrigo Rolli, o outro jovem, de 20 anos, é suspeito de ser autor das tentativas de homicídio em desfavor de um homem de 26, ocorrida no dia 22 de novembro de 2015, no bairro São Benedito, e em desfavor de outros dois homens, de 48 e 28 anos, em 14 de fevereiro de 2016, no bairro Vitorino Braga. A motivação de todos esses crimes também estaria ligada tráfico de drogas e rixas entre bairros.



Durante entrevista, a autoridade policial também destacou que o índice de apuração desses crimes - que abrangem a sua área de atuação - chega a 90%, ressaltando a diminuição dos homicídios. “De 13% dos homicídios consumados e 26,5% dos tentados, até agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado”, concluiu.

Fonte: Assessoria