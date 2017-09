Dia “D” de vacinação: 14 tipos de vacina estarão disponíveis para a população

Neste sábado, 16, acontece o dia “D” de vacinação contra doenças como difteria, coqueluche, hepatite B, sarampo, febre amarela, poliomielite, pneumonia, meningite e outras imunopreveníveis, ou seja, que podem ser evitadas com a vacinação. São 14 tipos de vacinas disponíveis para crianças, adolescentes e adultos, de acordo com o Calendário Nacional. A ação, realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz e Fora (PJF), tem como foco principal imunizar os não vacinados ou completar o esquema de vacinação, visando a atualizar as cadernetas.

Além dos postos que já estão previstos na Campanha de Multivacinação, que são Unidades Básicas de Saúde (UBSs), PAM Marechal (Rua Marechal Deodoro, 496) e Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente (Rua São Sebastião, 772/776) – para crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias) –, também serão aplicadas doses na Igreja Sagrado Coração de Jesus (Rua Doutor Alberto Vieira Lima, 50, Bairro Bairu). O atendimento será das 8 às 17 horas.

Campanha de Multivacinação

A Campanha de Multivacinação está ocorrendo desde a segunda-feira, 11, e muitas famílias já compareceram aos postos, como é o caso do Lucca, que, com quatro meses de vida, já recebeu quatro vacinas. Para a mãe, Sandra Borges, o PAM Marechal é referência: "Sempre venho aqui para manter o meu cartão em dia e agora também será o local onde recorrerei para vacinar meu filho".

Depois de chutar o prego jogando futebol, Eduardo Salzer, de 13 anos, foi levado ao PAM Marechal pela tia, Elaine Salzer, para receber vacina contra tétano. E ela já antecipou que vai levar outro sobrinho para atualizar o cartão de vacina também: "Tem que tomar a vacina pra prevenir, não é? Vou trazer o irmão gêmeo dele". Já Júlia Almeida, de 9 anos, recebeu a vacina contra HPV no PAM Marechal. A mãe dela, Erika Beatriz Pereira de Almeida, revela: “Sempre quando é preciso venho aqui, é muito rápido e as profissionais são atenciosas”.

Fonte: Assessoria