Curumim São Pedro e UFJF desenvolvem projeto “Só Letrando”

Para ajudar os alunos a superar dificuldades de leitura e escrita, o Curumim do Bairro São Pedro, em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), trabalha com o projeto “Só Letrando”. Bolsistas de pós-graduação em Letras fazem diversas atividades pedagógicas em que os participantes desenvolvem a leitura, escrita e, principalmente, a interpretação.

O projeto acontece todas as quintas-feiras, até dezembro, com envolvimento de 19 alunos, na faixa de 11 a 14 anos. "Esperamos que floresça em nossos alunos o gosto pela leitura e a melhoria da escrita”, afirma a coordenadora do Curumim, Luciana Rezende.

CURUMIM

O Curumim é um equipamento da SDS, com execução da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), que busca estimular a formação cidadã de crianças e adolescentes, através de práticas esportivas, artísticas e culturais. Além disso, são oferecidas duas refeições diárias e espaço para os jovens estudarem. O município conta com oito unidades do projeto, localizadas nos bairros Bonfim, Vila Esperança, São Benedito, São Pedro, Santa Luzia, Jóquei Clube, Benfica e Vila Olavo Costa.

Fonte: Assessoria