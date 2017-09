CUT lança campanha para revogar a reforma trabalhista

Representantes de vários sindicatos trabalhistas filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) Regional da Zona da Mata se reuniram na tarde dessa quinta-feira, 14, na sede do Sindicato dos Professores (Sinpro), para o lançamento da campanha “Anula Reforma”, que tem o objetivo de colher assinaturas para criar um Projeto de Lei (PL) de iniciativa popular, que revoga a reforma trabalhista (Lei Nº13.467/2017) proposta pelo “Governo Temer” e a Lei da Terceirização (Nº13.429/2017).



A iniciativa faz parte da mobilização nacional, apresentada pela CUT no dia 7 de setembro, durante as atividades do “Grito dos Excluídos”. Para que o PL trâmite no Congresso Nacional é necessário coletar 1,3 milhão de assinaturas, que corresponde a 1% do eleitorado brasileiro. “É um assunto que estamos discutindo há bastante tempo. Os trabalhadores estão sofrendo o maior ataque aos seus direitos. São mais de cem artigos que retiram os direitos históricos da classe e entendemos que precisávamos promover essa campanha”, explica a Aparecida de Oliveira Pinto, integrante da CUT Regional.



Estiveram presentes no encontro membros do Sinpro, do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE), do Sindicato dos Bancários, dos correios, dos técnicos administrativos da UFJF (Sintufejuf) e dos metalúrgicos.



As assinaturas dos cidadãos que quiserem participar da mobilização serão recolhidas nas sedes dos sindicatos participantes, em horário comercial, e em vários pontos da cidade, através de bancada itinerante montada semanalmente, entre 15h e 18h. O vereador Roberto Cupolilo (Betão-PT) também irá recolher assinaturas, durante os sábados, em banca montada no Calçadão da Rua Halfeld.