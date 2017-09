Jovem que matou o companheiro a pauladas é ouvida pela Polícia Civil

Uma jovem de 23 anos, acusada de matar a pauladas o companheiro de 34 anos, foi ouvida na Delegacia Especializada de Homicídios nessa quinta-feira, 14. O crime aconteceu no dia 28 de agosto, no bairro Martelos, Cidade Alta.



Segundo o delegado responsável pelo caso, Armando Avólio Neto, a autora confessou o crime alegando que sempre discutia com a vítima e que, em algumas ocasiões, aconteciam agressões físicas e verbais motivadas por ciúmes. A jovem também disse que o companheiro era usuário de drogas e que ficava nervoso quando estava sob o efeito delas, porém se desculpava depois e eles mantinham a relação.

O CRIME

No dia do crime, a autora chegou em casa e a vítima estava deitada no sofá, mas ela não admitia que ele entrasse em sua casa quando ela não estivesse. Entraram em luta corporal por esse motivo e a jovem viu um pedaço de pau e começou a bater nele com o objeto, quando percebeu que ele tinha sangrado bastante. Em seguida, ela tentou pedir ajuda, mas se deu conta de que o companheiro havia morrido, por isso, se assustou e fugiu.



A jovem foi presa no dia 2 de setembro em virtude de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.