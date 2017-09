Programação especial marca lançamento da feira de produtos de alimentação inclusiva e orgânicos

Nesta sexta, 15, tem início a feira “É Daqui”, de alimentação inclusiva e orgânica. Será a primeira do país com produtos sem glúten, sem lácteos, sem açúcar, sem ovo, veganos e orgânicos. A iniciativa acontece no Parque Halfeld, com abertura oficial às 9h e é uma parceria da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e Associação de Inclusão Alimentar e Bem-Estar da Zona da Mata Mineira (Bem-Te-Vida).

Uma programação especial foi preparada. Além de aproveitar as variedades da feira, quem for ao Parque Halfeld terá aula de alongamento com profissionais da MVN Personal Studio. O Departamento de Ambiência Organizacional (Damor) da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH) da PJF levará para o local apresentação de dança de salão e prática de yoga. Além de um show com o Trio Nexus.

FEIRA PERMANENTE

Todas as sextas-feiras, cerca de 20 feirantes estarão no local, das 9h às 14h, vendendo produtos, como bolos, pão, salgados, frutas, verduras e legumes frescos, voltados para pessoas com algum tipo de restrição alimentar.

