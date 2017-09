Empresários avaliam cenário do mercado imobiliário em JF

Nos últimos 12 meses, as vendas líquidas de imóveis tiveram alta de quase 12% e os lançamentos imobiliários subiram cerca de 8%. Os dados apurados pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) mostram, claramente, que o cenário do mercado imobiliário brasileiro é de ascensão.

“De uns meses para cá, temos percebido uma reação no mercado, mas que ainda não se compara ao que acontecia há quatro anos. O ano passado foi muito ruim para as imobiliárias, ano de estagnação. Entretanto, com as novas políticas de juros e a retomada da economia, acredito que este ano será bem melhor”, explica o presidente da Associação Juizforana das Administradoras de Imóveis (Ajadi), Antônio Dias.

Segundo ele, a procura por imóveis alugados também aumentou neste período, embora a crise econômica prevaleça, fator que impacta diretamente no orçamento da população. “A demanda também não é a mesma de tempos anteriores, mas é interessante. Evidentemente que as pessoas estão mais cautelosas, devido ao momento de instabilidade, porém, é uma ascensão progressiva e acredito que vamos voltar a fazer bons negócios”, acrescenta Dias.

A retomada positiva do setor imobiliário é influenciada diretamente pela melhora no cenário econômico nacional. Muito se deve pela queda dos juros imobiliários e pelas opções de crédito mais baratas, redução que ocorreu em função do recente corte dos juros básicos da economia por parte do Banco Central (BC).

Para o proprietário da RN imóveis, Rogério Nunes, esse é um dos fatores que ajudaram na retomada. “Já imaginávamos que seria um período difícil, mas agora deu uma melhorada. Os meses de julho e agosto foram os melhores, devido aos vestibulares, ao início das aulas, época em que muitas pessoas se mudam para Juiz de Fora. Claro que os juros mais baixos nos ajudaram muito. Estamos na expectativa que a procura continue aumentando e que apareçam investidores”, ressalta ele, reforçando que tem utilizado estratégias para atrair mais clientes. “Hoje o pessoal utiliza muito o marketing digital. A internet é um local que alcança muito mais pessoas, dá maior visibilidade e opções para quem está à procura de um imóvel”, completa.

Oportunidade certa para quem quer comprar

Há mais de 20 anos no mercado, o dono da imobiliária Moura Imóveis, Marcelo Moura, afirma que a crise não o afetou. “Por trabalhar com imóveis terceirizados, sentimos muito pouco a crise. Percebemos que o mercado está bem legal e conseguimos fechar vários negócios nos últimos dois meses”, comenta.

Moura dá dicas para quem poupou dinheiro e quer aproveitar o momento. “Essa é a época perfeita para as pessoas que guardaram um ‘dinheirinho’. Sentimos que o mercado se estabilizou e os preços dos imóveis tiveram redução significativa. É uma ótima oportunidade para adquirí-los”, conclui.