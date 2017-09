PC cumpre mandado de prisão temporária contra suspeitos de homicídio

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), no intuito de cumprir dois mandados de prisão temporária e busca e apreensão, se deslocou até a residência de um jovem de 19 anos e um homem de 33, suspeitos de tentativa de homicídio de um adolescente de 16 anos, no dia 30 de junho, no bairro Jóquei Clube II.



Na residência dos autores nada de ilícito foi encontrado pela equipe de investigadores e eles foram presos em virtude do mandado de prisão temporária. O mais velho já se encontrava preso em função de um roubo praticado no dia 17 de agosto, sendo detido em flagrante delito.



A tentativa de homicídio, segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. Armando Avólio Neto, seria uma suposta "rixa" entre os bairros Parque das Torres, onde residem os autores, e o bairro Joquei Clube II, onde mora a vítima. Esta relatou que, no dia do acontecido, estava em um terreno localizado abaixo de sua casa, sozinho, quando, por volta das 7h, uma motocicleta se aproximou com dois ocupantes. O que estava na garupa desceu e efetuou seis disparos em sua direção. A vítima se deitou no chão, fazendo com que os autores achassem que estava morta. No entanto, o adolescente havia sido atingido de raspão, não sofrendo maiores gravidades.



Os autores do crime foram reconhecidos e já se encontram presos no Ceresp.

Da redação/ Colaboração Assessoria