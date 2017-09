Departamento de Saúde Mental da PJF promove debate sobre prevenção do suicídio

Antes de você terminar de ler este texto, pelo menos três pessoas vão ter se suicidado no mundo. Isso porque, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Um total de um milhão de pessoas por ano.

Os números são maiores que os das vítimas de guerras, homicídios e conflitos civis somados. E, para cada morte por suicídio, existem outras 10 ou 20 pessoas que já tentaram fazer o mesmo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior à das vítimas da Aids e da maioria dos tipos de câncer. O autoextermínio cresce por questões demográficas, populacionais e, principalmente, por problemas sociais.

Uma boa notícia, segundo a OMS, é o fato de que nove em cada dez casos podem ser prevenidos e que conversar e debater sobre o assunto são as únicas armas contra o suicídio. Por isso, o Departamento de Saúde Mental (Desm), da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), promove uma mesa-redonda no dia 21, entre 10 e 12 horas, com o tema “A Potência de Viver e o Suicídio: Formas de Prevenção”. O evento faz parte das ações do “Setembro Amarelo”.

O debate – que terá a participação da médica psiquiatra Andréia Ramos, da psicóloga Irmã Saar e da gerente do Desm, Andréia Stenner – é voltado para os profissionais da rede de saúde mental, servidores em geral e interessados no assunto. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo telefone 3690-7183. O evento será realizado no auditório do Subsecretaria de Vigilância em Saúde (Avenida dos Andradas, 523, Morro da Glória).

Setembro Amarelo

Visando a alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção, foi criada a campanha “Setembro Amarelo”, que é um movimento – organizado pelo Centro de Valorização à Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 10 de setembro.

