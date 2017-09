HU-UFJF convoca 558 aprovados em concurso público

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou, nesta quarta-feira, 13, no Diário Oficial da União, a convocação dos últimos 558 aprovados no concurso público do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Foram convocados profissionais nas áreas assistencial e administrativa.

Os convocados deverão se apresentar na Unidade Dom Bosco, entre os dias 20 e 26 de setembro,conforme agendamento enviado por e-mail, para apresentação de documentos e habilitação específica para a contratação.

Em documento enviado à imprensa, a Ebserh ressalta que "a convocação de todos os aprovados dentro do prazo de validade do concurso reforça o comprometimento da empresa no cumprimento da legislação vigente e o respeito aos novos e atuais colaboradores".

A listagem completa dos aprovados pode ser acessada no Diário Oficial da União.

SOLICITAÇÃO



No final de julho, o Diário Regional publicou uma matéria, a pedido de aprovados no processo seletivo, que cobravam maior agilidade no preenchimento das 1.233 vagas disponibilizadas nas áreas médica, assistencial e administrativa do HU-UFJF. Na ocasião, faltavam pouco mais de 50 dias para o vencimento das convocações e a Ebserh havia convocado 907 dos 1.233 aprovados.



Na época, a empresa afirmou, em nota, que, somente em 2017, 214 pessoas haviam sido chamadas para a unidade e que as demais convocações iriam ocorrer dentro do prazo de validade do processo seletivo - que vence nesta quinta-feira, 14 - conforme a necessidade e demanda do hospital, e a análise de conveniência e oportunidade da sede.

Da redação/Colaboração Assessoria