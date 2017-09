Técnico-administrativos de Juiz de Fora e campus Governador Valadares aprovam paralisação no dia Nacional de Luta

Em assembleia realizada nesta terça-feira, 12, às 8h30 no campus de Juiz de Fora, e às 14h no campus de Governador Valadares, foi aprovada a paralisação das e dos técnico-administrativos em educação da UFJF, aderindo ao Dia Nacional de Paralisação e Lutas contra os ataques do Governo Temer. No campus de Juiz de Fora a decisão foi unânime, e também no campus avançado de Governador Valadares.

Além da paralisação, foram pontos de pauta da assembleia a escolha dos delegados para a Plenária Nacional Estatutária da Fasubra, que acontecerá em Recife (PE) nos dias 15, 16 e 17 desse mês; a escolha de uma pessoa da categoria para participar do V Seminário Unificado de Imprensa Sindical, que acontecerá em Brasília (DF) nos dias 14,15 e 16 desse mês, e também foi feita a apresentação da nova diretoria do Sintufejuf, empossada no último dia 4. Ficou aprovada a participação na ação conjunta com a Apes e DCE, e nas atividades do Fórum Sindical e Popular.

Ao final da assembleia, em Juiz de Fora, a coordenação do Sintufejuf comunicou sobre a paralisação no restaurante universitário, reitoria, biblioteca e transporte.

PARALISAÇÃO

O Dia Nacional de Paralisação e Lutas contra os ataques do Governo Temer, marcado para a próxima quinta feira 14, está sendo convocado pela Fasubra e outros setores dos movimentos sindical, social e estudantil. Neste dia paralisações e manifestações tomarão as ruas brasileiras, para protestar contra os ataques do governo Temer. E para as servidoras e os servidores públicos o que não faltam são ataques: Programa de Demissão Voluntária, teto salarial e limitações à progressão da carreira, além da Reforma da Previdência, ainda em tramitação. Saiba mais no chamado feito pela Fasubra Sindical.

Apesar da decisão dos trabalhadores da UFJF em aderir à paralisação nacional ser feita somente através da assembleia, desde a semana passada a Diretoria do Sintufejuf tem se articulado, através do Fórum de entidades representativas da UFJF, para organizar as atividades de quinta feira. Em reunião realizada na última quarta, com representantes do Sintufejuf, da Apes e do DCE da UFJF, foi definida uma ação conjunta, unindo os três segmentos. A concentração será às 8h, na Reitoria da UFJF. Materiais de denúncia aos ataques do governo serão distribuídos pelos institutos e unidades administrativas. O Restaurante Universitário e o transporte circular da UFJF não funcionarão durante todo o dia na quinta feira.

PLENÁRIA NACIONAL DA FASUBRA

Entre os dias 15 e 17 desse mês será realizada, em Recife (PE), a Plenária Nacional Estatutária da Fasubra, na qual participarão os delegados eleitos através de assembleia realizadas pelos sindicatos de base. Na assembleia realizada hoje três chapas se inscreveram para a eleição de delegados: a Chapa 1 – Tribo, que conseguiu 17 votos, e elegeu 1 delegado; a Chapa 2 – Avante, que conseguiu 37 votos, e elegeu 2 delegados, e a Chapa 3 – Ressignificar, que conseguiu 6 votos, e portanto não elegeu delegados.

Nesta Plenária serão apresentados os informes nacionais e de base, será realizada a análise de conjuntura, discussão do Plano de Lutas e prestação de contas da Federação. Também será aprovado o Regimento Interno do Congresso da Fasubra (CONFASUBRA), que acontece de 26 de Novembro a 1º de Dezembro.

