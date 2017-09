Agentes penitenciários apreendem celulares e carregadores antes de serem arremessados dentro do Ceresp

Agentes de segurança penitenciários do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de Fora impediram a entrada de celulares na unidade prisional. Por volta das 4h dessa terça-feira, 12, os agentes perceberam uma movimentação de dois indivíduos na área externa, próximo ao muro do Ceresp.



Antes que pudessem ser abordadas, as duas pessoas fugiram, porém abandonaram o material no local. Os profissionais apreenderam 13 celulares, sete chips e sete carregadores.



A direção da unidade registrou a ocorrência e encaminhou o material à Polícia Civil, que investigará o caso.