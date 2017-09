PJF declara luto oficial por morte de integrantes de grupo de dança folclórica que se apresentou na Festa Alemã

Em nota divulgada à imprensa nessa segunda-feira, 11, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lamenta a morte dos dançarinos do grupo de dança folclórica Bergfreunde e, em memória às vítimas, decreta luto oficial de um dia, a partir desta terça-feira, 12. O documento será publicado na edição de hoje do Atos do Governo.



O grupo se apresentou no último final de semana em Juiz de Fora, na 23ª edição da Festa Alemã, no Bairro Borboleta, e o micro-ônibus que fazia o transporte dos dançarinos se envolveu em acidente automobilístico na tarde de domingo, 10, no caminho de volta para a cidade de Domingos Martins(ES), na BR-101.



O acidente aconteceu próximo a cidade de Mimoso do Sul (ES), deixando 11 mortos e envolveu dois caminhões, um veículo de passeio e o micro-ônibus no qual encontrava-se o grupo, que era formado por casais de dançarinos com idades entre 17 e 42 anos.

A suspeita é de que o motorista de uma das carretas, carregada de granito, tenha batido no veículo que transportava os integrantes do grupo de dança ao tentar fazer uma ultrapassagem. O micro-ônibus teria ido parar na contramão e colidido com um caminhão carregado de cerveja. Os dois veículos pegaram fogo.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 20 pessoas estavam no micro-ônibus. Além das 11 vítimas fatais, outros três passageiros tiveram lesões graves, dois sofreram lesões leves e quatro saíram ilesos. As vítimas foram removidas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim(ES).



A organização da Festa Alemã publicou, em sua página no Facebook, uma nota lamentando o acidente. “Com imenso pesar que comunicamos a tragédia envolvendo os nossos amigos do Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho na viagem de volta ao Espírito Santo depois de abrilhantarem nossa 23ª Deutsches Fest. Estamos todos de luto, desejamos os mais sinceros sentimentos à família e aos que ficaram. Que Deus console e acalente o coração de todos nós!”, finalizou.



O prefeito de Domingos Martins, Wanzete Krüger, decretou luto oficial de três dias na cidade.



As causas do acidente serão investigadas pela delegacia de Mimoso do Sul (ES) e pela Delegacia de Delitos de Trânsito de Vitória (ES).