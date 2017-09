PRF e PMR divulgam balanço da Operação Dia da Independência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária (PMR) realizaram, entre os dias 6, quarta-feira, e 10, domingo, a Operação Dia da Independência. As corporações divulgaram o balanço da ação nessa segunda-feira, 11.



A PRF de Juiz de Fora é responsável pela fiscalização na BR-040, entre Carandaí e a divisa com o estado do Rio de Janeiro, e na BR-267, entre Bicas e Bom Jardim de Minas. Durante a operação, 1.778 motoristas foram flagrados pelo radar móvel em alta velocidade. Os policiais apreenderam 30 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) e seis carteiras de habilitação.



“A infração mais registrada foi excesso de velocidade, mas também autuamos motoristas devido à falta do uso do cinto de segurança, tanto pelos condutores quanto pelos passageiros. Também houve casos de ultrapassagem em local proibido”, informou o inspetor da PRF, Leonardo Facio. Além disso, um motorista foi detido por dirigir embriagado.



Em relação aos acidentes, a PRF registrou sete casos, sendo dois sem vítima e cinco com feridos. Nenhuma morte foi registrada na malha federal. Confira o comparativo com o ano passado:

ACIDENTES 2016 2017 Acidentes sem vítima 2 2 Acidentes com feridos 6 5 Acidentes com morte 1 0 Total de acidentes 9 7



“Tendo em vista os números apresentados, consideramos satisfatórios os resultados da Operação, sobretudo devido à ausência de vítimas fatais e à redução do número de acidentes com feridos em comparação com o ano de 2016. Porém, chama atenção o alto índice de veículos flagrados pelos radares móveis”, ressaltou, em relatório, a PRF.



Além do reforço do efetivo e de operações específicas com usos de radares e bafômetros, a PRF informou que realizou campanhas educativas e palestras, onde foram “sensibilizados centenas de condutores e ocupantes dos veículos que transitaram pela região como fatores essenciais à obtenção desses resultados. Pode-se dizer ainda que, a ausência de chuvas foi também um fator positivo”, concluiu o relatório da corporação.

RODOVIAS ESTADUAIS

A PMR registrou 11 acidentes nas rodovias estaduais da região. Deste número, sete tiveram feridos, três sem vítima e um com uma morte. “O acidente com vítima fatal ocorreu na noite de quarta-feira, 6, na MG-265, perímetro urbano do município de Miraí. O veículo caiu em um abismo, vitimando uma pessoa e duas ficaram feridas”, relatou o sargento Marlucio da PMR.



Segundo o sargento, 1.616 veículos foram fiscalizados, sendo registrados 259 autos de infração. Nove condutores foram flagrados sem carteira de habilitação e três pessoas tiveram a CNH recolhidas. A infração mais cometida na malha estadual foi ultrapassagem em local proibido.