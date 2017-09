Licitação para instalação de “food truck” no Parque da Lajinha acontece neste mês

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lançou o edital de licitação para a instalação de “food truck” no Parque Municipal Natural da Lajinha. No documento, publicado pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), a modalidade pregão presencial ocorrerá na quarta-feira, 27, às 15h, na sala de reuniões da PJF, localizada na Avenida Brasil, 2001, no 6° andar.

A exploração comercial deverá contemplar, no mínimo, o seguinte rol de alimentos: salgados fritos e assados; sanduíche, biscoitos, refrigerantes; sucos; água; isotônicos; doces, tais como balas e chocolates, entre outros. Além disso, não será permitida a venda de bebidas alcoólicas e cigarros.

O permissionário deverá oferecer produtos similares aos desenvolvidos e comercializados por estabelecimentos da mesma natureza, praticando preços de mercado, com a utilização de ingredientes, acomodações e equipamentos de primeira qualidade e com observância dos princípios higiênicos e sanitários.

O horário do funcionamento do “food truck” será de segunda-feira a domingo, das 8h às 17h. Os interessados poderão consultar o edital completo na CPL, ou através do link.

Outras informações pelos telefones (32) 3690-8190 ou (32) 3690-8494.

Fonte: Assessoria