Mais de 13 mil pessoas visitaram o Centro de ciências da UFJF em dois meses

Em pouco mais de dois meses de funcionamento, o Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recebeu cerca de 13.200 pessoas, número considerável, que supera as expectativas e mostra que o trabalho de levar o conhecimento científico de forma lúdica e interativa com a comunidade está sendo executado, conforme afirma o diretor do centro, Eloi Teixeira.



“Nossa avaliação é extremamente positiva. Completamos dois meses e o resultado nos surpreendeu. Tínhamos a expectativa de que seria um público grande, mas não que seria tanta gente. Acredito que temos conseguido atingir o objetivo. Temos um formulário de avaliação que as pessoas preenchem ao sair da visitas que, na sua maioria, são analises positivas, que faz as pessoas voltarem e trazerem seus familiares”, explica.



Somente no primeiro mês, o espaço recebeu mais de 8.000 visitas. A agenda de visitações guiadas foi aberta no dia 21 de agosto e, conforme Teixeira, às 14 horas do mesmo dia todas as vagas já estavam preenchidas. “As inscrições ficariam abertas até o dia 15 de dezembro, mas, em pouco tempo, se esgotaram. Estamos com uma lista de espera com 50 outras escolas. É algo surpreendente e já estamos traçando estratégias para atender todo o público”, considera o diretor.



Outra aposta de Teixeira é a conclusão do planetário que, de acordo com ele, será concluído ainda neste semestre. “Estamos terminando o treinamento dos mediadores que irão orientar as pessoas. Não temos dúvidas que será algo de impacto na cidade e de grande proveito para a comunidade”, reforça.

INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE



O professor do Departamento de Física da UFJF, José Roberto Tagliati, destaca que o espaço tem a estrutura perfeita para promover o compartilhamento do conhecimento cientifico. Formador de outros professores que, futuramente, desenvolverão trabalhos nas áreas da física e da ciência, ele alega que sempre utiliza o local para promover palestras, ministrar aulas e proporcionar a interação entre a ciência e os acadêmicos.



“Os equipamentos são destinados para a divulgação da ciência e popularização do conhecimento científico. Entretanto, eles não estão preocupados com uma pesquisa mais avançada e isso faz com que os visitantes percebam que a ciência não é uma coisa que é desenvolvida apenas nos centros de pesquisa e universidades e que ela está no dia a dia de cada um, mesmo que o ser humano não tenha conhecimento mais avançado”, ressalta. Ele acredita que, em médio prazo, as pessoas também terão essa percepção. “Essa interação com o universo científico fará com que as pessoas tenham a consciência de que a ciência não está longe do seu dia a dia. A partir disso, elas vão entender a importância desse conhecimento e compreender que é preciso pesquisar, não só no sentido acadêmico, mas na busca por saber como as coisas funcionam”, finaliza.

VISITAS ESPONTÂNEAS



Entre terça-feira e sexta-feira, as visitas acontecem das 16h até as 17h. Exclusivamente nas terças-feiras, de 19h às 20h, o espaço também recebe visitantes. Aos sábados, de 14h às 16h e no domingo, de 9h às 11h.