O corpo de um homem com idade entre 17 e 20 anos aguarda identificação no Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora. O homem possui 1,75m, é magro, tem cabelo encaracolado curto e pele clara. Ele está vestindo uma camisa vermelha escrito no lado esquerdo "nosso lar" e direito "brahma", e tênis preto com detalhe verde.



Quem tiver alguma informação, pode entrar em contato com IML, que funcionada na Rua Carolina Coelho, nº250, no bairro Grambery, zona Central.