Polícia Civil e Guarda Municipal realiza Operação Centro Seguro em Juiz de Fora

Na noite de terça-feira, 05, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Guarda Municipal de Juiz de Fora, deflagrou mais uma etapa da operação "Centro Seguro", iniciada no mês de julho, no dia 13. Essa segunda fase foi realizada na praça da Rua Jarbas de Lery Santos e nas ruas próximas, no centro de Juiz de Fora. Foram mais de 20 agentes de segurança envolvidos visando à prevenção de crimes de furto a transeuntes e a veículos, roubos, tráfico e uso e consumo de drogas em vias e na praça, além de ações de vigilância geral.

De acordo com o inspetor da 7ª Delegacia, Oliveira Ferreira dos Santos, durante a operação, dezenas de pessoas foram abordadas e qualificadas, entre elas, seis - entre 25 e 50 anos - foram conduzidas até a 1ª Delegacia Regional para prestar esclarecimentos. Também foram apreendidas 48 pedras de crack, R$1.332 e armas brancas. Segundo o delegado Márcio Savino, as investigações prosseguem e outras ações como essa serão realizadas na área central da cidade.

Primeira etapa da operação

Na tarde do dia 13 de julho, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) - em conjunto com a Guarda Municipal – desencadeou a primeira etapa da operação "Centro Seguro" no Parque Halfeld, Rua Santo Antônio, Praça do Riachuelo e Praça Antônio Carlos com a finalidade de combater o tráfico de drogas, roubos, furtos e o uso de drogas.

Na ocasião, dez pessoas foram conduzidas até a 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora. Durante coletiva de imprensa, o chefe do 4º Departamento de Polícia Civil, delegado Carlos Roberto da Silveira Costa, explicou alguns detalhes sobre a ação. "Fizemos a operação em quatro pontos da cidade, três praças e na Rua Santo Antônio, e conseguimos apreender três menores e prender em flagrante sete pessoas", disse. No Parque Halfeld, quatro usuários de drogas, entre 19 e 28 anos, foram abordados, além de um adolescente de 17 anos, por desacato. Já na Praça Antônio Carlos, outros dois homens, de 23 e 36 anos, foram localizados com droga. Um homem de 34 anos também foi encaminhado à Delegacia por possuir duas identidades, além de dois menores com droga.

De acordo com a delegada regional de Juiz de Fora, Dra.Patrícia Ribeiro de Oliveira, a primeira fase foi coordenada pelos delegados Márcio Savino, da 7ª Delegacia, e Rogério Woyame, titular da Delegacia Especializada de Antidrogas. "Foram cerca de 48 agentes de segurança envolvidos, entre policiais civis e guardas municipais. Foi feita no centro da cidade e tem como objetivo também coibir a prática de furtos a transeuntes, a estabelecimentos comerciais e o tráfico", explicou.

Em entrevista, a comandante da Guarda Municipal de Juiz de Fora, Emilce de Castro, também destacou a integração com a PCMG, informando que a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora, por meio da Guarda Municipal, tem recebido denúncias da população. "Que requer a segurança nos principais pontos da área central da cidade",ressaltou. Já o delegado Márcio Savino concluiu falando acerca de apurações envolvendo os furtos no Centro, reforçando que a PCMG continua investigando e desarticulando grupos de estelionatários e esquemas de furtos a transeuntes.

