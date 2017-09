Coletivo é assaltado no bairro Milho Branco

Um coletivo da Viação Norte foi assaltado na noite desta segunda-feira, 4, no bairro Milho Branco, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o ônibus encontrava-se na Rua Paulo Rodrigues, quando foi abordado por dois indivíduos, aparentemente menores de idade.

Segundo relato do trocador do ônibus, um dos autores anunciou o assalto segurando um objeto debaixo da blusa, fez ameaças e exigiu o dinheiro do caixa. O trocador repassou a quantia de R$50 e logo depois os dois indivíduos fugiram em direção ao interior do bairro.

A PM realizou buscas na área, mas os autores não foram localizados.