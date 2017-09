Crianças e adolescentes participam de Campanha Nacional de Multivacinação

A Campanha Nacional de Multivacinação terá início em Juiz de Fora na próxima segunda-feira, 11. A ação que tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade e vai até o dia 22. O calendário básico nacional de imunização contém 14 vacinas para as crianças e cinco para os adolescentes.

“É fundamental levar o cartão de vacinas para que os profissionais de saúde possam avaliar se existe alguma vacina que ainda não foi aplicada. Caso a pessoa tenha perdido a caderneta, ela deve procurar a unidade de saúde que normalmente se vacina, pois o local possui o cartão espelho, e poderá informar sobre o que precisa ser vacinado”, explica a gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Juiz de Fora, Michele Freitas.

A campanha tem como finalidade acabar com as ocorrências de doenças como difteria, coqueluche, hepatite B, sarampo, febre amarela, poliomielite, pneumonia, tétano neonatal e acidental, meningite e outras doenças conhecidas como imunopreveníveis, ou seja, doenças que podem ser evitadas com a vacinação.

Neste ano, pela primeira vez, o Ministério da Saúde (MS) incluiu os menores de 15 anos na Campanha de Multivacinação. Sendo assim, os adolescentes que tem de 11 a 13 anos receberão a vacina contra a meningite C e, além disso, as meninas de nove a menores de 15 anos e os meninos de 11 a menores de 15 anos serão vacinados contra o HPV.

O dia 16 de setembro será o “Dia D” de vacinação, divulgação e mobilização nacional, que vai ocorrer das 8h às 17h, em todas as unidades de saúde dos municípios. “É uma forma de os pais que trabalham durante a semana, levarem as crianças e adolescentes para se vacinar e atualizar o cartão”, reforça Michele.