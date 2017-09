Balanço da PM aponta queda no número de roubos à residência

Juiz de Fora fechou os primeiros sete meses de 2017 com redução de 30% no número de roubos (com uso de força ou violência) à residência. Conforme o balanço divulgado pela Polícia Militar (PM) nessa segunda-feira, 4, 29 roubos foram registrados entre janeiro e julho deste ano. No mesmo período do ano passado, a PM já havia registrado 42 ocorrências.

A queda, segundo o assessor de comunicação da 4ª Região da PM, major Marcellus Machado, está relacionada aos trabalhos desenvolvidos pela polícia no combate aos delitos. “Estamos trabalhando com ações proativas e repressivas qualificadas, voltadas para o combate inteligente do crime. Atividades em que procedemos no levantamento e identificação de pessoas suspeitas, no qual a própria comunidade nos ajuda, ligando para a polícia e repassando as informações”, explica.

Embora tenha tido queda na criminalidade é preciso ficar atento. “A primeira coisa é evitar confiar em pessoas estranhas ou suspeitas. Caso tenha um montante financeiro que efetuou um saque e irá destiná-lo para o pagamento de algum boleto, que o pagamento ou o que for seja realizado evitando levar grandes quantias para casa. Outra dica é não comentar com terceiros sobre objetos de valor que existem dentro da residência, pois são coisas que se tornam um atrativo para os criminosos”, orienta o major.

A instalação de mecanismos de segurança, como alarmes, sistema de monitoramento e a comunicação com os vizinhos através de mensagens instantâneas são importantes para a prevenção de crimes. “Qualquer equipamento de segurança é interessante. Portões elétricos com fechamento rápido, fazer um trajeto alternativo na hora de sair e voltar para casa, até mesmo uma rede de vizinhos protegidos, com grupos através de aplicativo de mensagens, contribuem para a segurança do morador. O ideal é manter as pessoas informadas sobre a hora em que saiu ou que chegará em casa e, percebendo pessoas suspeitas no entorno da moradia, que comunique aos vizinhos e para a polícia”, acrescenta Machado.

Ele também reforça a importância do registro da ocorrência. “Pedimos para as pessoas registrarem, pois, na maioria dos casos, elas conseguem identificar as características do autor, sem contar que a denúncia ajuda a PM na definição do policiamento para a região e no levantamento estratégico que realizamos”, conclui.

As denúncias podem ser realizadas pelos números 190 da Polícia Militar ou o Disque-Denúncia 181.