João Penido poderá ser autorizado pelo SUS a atender pacientes que sofrem de dor crônica

Durante encontro realizado no início da semana passada, com representantes da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig),o deputado estadual Noraldino Júnior (PSC) solicitou apoio do presidente da instituição, Tarcísio Dayrell Neiva, para que o Hospital João Penido fosse habilitado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para atender aos pacientes que sofrem de dor crônica.



Conforme o parlamentar, a cidade possui grande demanda reprimida e o hospital tem a estrutura necessária, como a mão de obra qualificada, e pode fornecer atendimento diferenciado a essa parte da população. “Já temos locais que atendem a essa especialidade, como a Santa Casa, entretanto, percebemos que o João Penido também possui mão de obra suficiente e um quadro de funcionários prontos para cuidar da população”, explica o deputado, acrescentando que a iniciativa foi proposta a partir dos pedidos do Grupo de Apoio e Tratamento da Dor Crônica (GATD) da cidade, que sentiu a necessidade da ampliação do serviço.



Ainda de acordo com o parlamentar, dentro de 15 dias um estudo com as adequações que precisarão ser realizadas para que o hospital esteja apto para atender a demanda será encaminhado à Fhemig. “Eles se comprometeram a avaliar e dar a resposta em 30dias após o envio”, conclui.