Mais de 100 pessoas foram presas pela polícia com ajuda do “Olho Vivo”

Um levantamento divulgado pela Polícia Militar (PM) no final de agosto mostra grande efetividade nos trabalhos de prevenção e combate à criminalidade, com auxílio do sistema de monitoramento “Olho Vivo”. Entre os meses de fevereiro a julho deste ano, 107 prisões em flagrante foram realizadas com ajuda do equipamento. Outro dado que chama atenção é o número de ocorrências registradas que, segundo a corporação, vem aumentando. Ao todo, as 54 câmeras espalhadas nas regiões do Centro, da Cidade Alta e das zonas Norte e Sul registraram 525 situações que, na sua maioria, estão relacionadas ao uso e tráfico de entorpecentes, totalizando 57 flagrantes.



Quando lançou o sistema, a polícia tinha a expectativa de reduzir em até 30% o número de crimes nas áreas monitoradas, índice que está sendo alcançado, conforme relata o chefe do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), major Júlio César Assunção. “Temos percebido um grande avanço com relação à redução de 30 %. Os índices diminuíram consideravelmente em função do trabalho de ampliação e auxílio prestado pelo ‘Olho Vivo’ ao policiamento militar”, ressalta o major, acrescentando que o monitoramento tem ajudado a Polícia Civil (PC) e o Ministério Público (MP) durante investigações criminais.



Ainda de acordo com Assunção, a instalação das câmeras em pontos estratégicos, comerciais e de grande circulação de pessoas, aliado ao trabalho de autuação pontual dos militares, promove maior sensação de segurança na população. “Observamos que as pessoas se sentem mais seguras. É um trabalho preventivo, que não substitui a pontualidade dos policiais no enquadramento dos delitos, mas complementa a ação da polícia. A efetividade das câmeras é bem nítida e causa maior sensação de segurança na população”, afirma.

COMO FUNCIONA



O sistema funciona através do monitoramento em tempo real, com imagens registradas em alta definição e capacidade de rotação de 360° para controle da área vigiada. São 54 câmeras espalhadas em pontos estratégicos dos bairros São Mateus, Bom Pastor, Alto dos Passos e Santa Luzia, na zona Sul; Manoel Honório, na zona Leste; São Pedro, na Cidade Alta, e Santa Cruz e Benfica, na zona Norte