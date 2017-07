Polícia Civil apresenta suspeitos de homicídio no Olavo Costa

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil identificou e prendeu dois homens e apreendeu um terceiro suspeito de um homicídio, que ocorreu no dia 21 de Junho de 2017, no bairro Vila Olavo Costa, zona Sudeste de Juiz de Fora. Uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã dessa terça-feira, 18, para apresentar os esclarecimentos a respeito do caso.

Segundo informações do Delegado Titular da Delegacia de Homicídios (DEH), Rodrigo Rolli, a ação criminosa foi encabeçada por um homem de 26 anos, cadeirante, e que seria o mandante do assassinato. O crime teria sido executado por outros dois homens, de 22 anos e um terceiro, que no dia do crime tinha 17 anos, mas que atualmente já é maior de idade. “Como autor do crime ele ainda era menor, então ele está se apresentando e iremos encaminhá-lo para Vara da Infância e Juventude”, explicou Rolli.



O homem suspeito de ser o mandante do crime teve várias ocorrências registradas antes da prisão, conforme revelou Rodrigo Rolli. “Ele tem passagem por porte de arma de fogo com numeração raspada, por tentativa de homicídio, lesão corporal grave, extorsão”, contou.



Durante a ação, uma jovem de 18 anos foi conduzida até a 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora para prestar esclarecimentos. “Foi encontrado um cartucho deflagrado na casa dela”, informou. Ainda segundo a autoridade policial, um adolescente, que estaria envolvido no crime como executor, também está sendo aguardado na Delegacia. “Ele será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude”, concluiu.

Rodrigo Rolli ainda explicou que no bairro Vila Olavo Costa há a rivalidade entre pelos menos quatro grupos, que se dividem territorialmente no local e que estão constantemente em disputa. Ainda segundo as investigações, o suspeito de ser mandante do crime também teria sido o autor do assassinato de um homem no ano de 2016, por causa de um desentendimento envolvendo um cachorro.

Os dois homens serão conduzidos até o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de Fora.

O caso

Segundo informações da Polícia Militar (PM) no dia do crime, a namorada do jovem morto estava sentada na escada de sua residência, momento em que dois indivíduos pularam o muro e efetuaram disparos em direção a vítima. A testemunha na época não soube informar características dos autores, que fugiram em seguida. O homem de 21 anos foi morto por quatro disparos de arma de fogo na cabeça.