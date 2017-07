Jovem que pretendia roubar posto vestido de militar é preso pela PM

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem de 20 anos que pretendia assaltar um posto de combustíveis, na Avenida Costa e Silva, no bairro Tupã, na Cidade Alta.

Segundo informações da PM, durante ronda pela avenida, o jovem com farda do Exército Brasileiro foi visto em atitude suspeita. Duas facas de cozinha foram encontradas durante a revista. Além disso, por baixo da vestimenta o suspeito usava bermuda e uma camisa.

Ainda segundo a Polícia, o homem teria dito que combinava um assalto a um posto de combustíveis com um primo, morador do bairro Dom Bosco, e que depois do roubo planejava retirar a farda para não ser reconhecido.

O homem foi preso em flagrante pelo uso do fardamento e pelo porte de armas brancas.