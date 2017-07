Mulher é sequestrada por três homens no São Mateus

Uma mulher de 59 anos foi sequestrada por três homens enquanto esperava um ônibus no bairro São Mateus, região Central de Juiz de Fora, o caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), nessa segunda-feira, 17.

Segundo a PM, a vítima relatou que havia saído de uma sessão de fisioterapia quando foi abordada pelos autores, estando dois deles dentro de um carro e um terceiro em uma motocicleta. Um dos homens teria colocado um objeto nas costas da mulher, supostamente uma arma, e com ameaças mandou que ela entrasse no carro. Os indivíduos ainda colocaram um pano com uma substância no nariz da vítima, que logo em seguida perdeu os sentidos.

A mulher acordou depois do ocorrido sozinha em uma rodovia e ao ver um ônibus urbano correu para pedir ajuda. O motorista do coletivo que dirigia o ônibus 624, linha do bairro São Francisco, foi surpreendido pela mulher que pediu ajuda e a levou para Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte, onde a vítima foi medicada e liberada, sendo orientada quanto às demais providências.

Foram roubados dois aparelhos celulares, além de todos os documentos pessoais da mulher, como identidade, CPF, título de eleitor e cartões bancários.