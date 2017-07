Faculdade de Direito da UFJF conquista segundo lugar no ranking da OAB

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) obteve, mais uma vez, resultado de destaque no XXI Exame de Ordem. Conforme dados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), divulgados nessa segunda-feira, 17, o curso de Direito da instituição figura em segundo lugar no ranking das faculdades com melhor desempenho no exame. Com 72,73% de aprovação, a entidade ficou atrás apenas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A UFJF foi avaliada ao lado de outras 33 instituições. O ranking considerou apenas faculdades em que mais de 20 alunos realizaram a prova. O curso de Direito já havia alcançado mesmo feito em 2015, quando ocupou a segunda posição, e em 2012, quando conquistou o primeiro lugar da avaliação.

De acordo com a professora da Faculdade de Direito da UFJF, Isabela Gusman Ribeiro do Vale, conquistar uma nota expressiva dentro do cenário nacional demonstra a alta qualidade no ensino promovido para o aluno juiz-forano e a sua preparação para o mercado. “A partir do momento em que temos um bom resultado no exame nacional, comprova que os alunos estão se formando completamente aptos e preparados para o mercado de trabalho. Chegar ao segundo lugar é sinal que estamos no caminho certo”, comemorou.

Ainda segundo Isabela, o número de faculdades de direito no país é muito grande e o Ministério da Educação (MEC) não consegue fiscalizar a qualidade do ensino em todas elas. Ela reforça que o Exame de Ordem é extremamente importante para a profissão. “Nem todas as pessoas saem do curso aptas para a função. É muito sério que ela advogue preparada para o exercício, já que ela vai cuidar dos direitos mais sagrados de outra pessoa. Por isso que o Exame é tão importante, é ele que permitirá o ingresso desse profissional nos quadros da OAB e a aptidão necessária”, finalizou.