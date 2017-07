Moradores reclamam de calçadas quebradas no bairro Santo Antônio

Os moradores do bairro Santo Antônio estão tendo dificuldade de transitar nas calçadas da entrada do local. Segundo informações da aposentada Ione Drumont, o passeio de um dos lados da rua Francisco Cerqueira Cruzeiro estão quebradas no trecho entre a Padaria Marbel, na entrada do bairro, até a igreja Santo Antônio. “Em diversos pontos deste trecho,do lado esquerdo para quem sobe, há muitos problemas relacionados às calçadas. Muitas estão esburacadas, com barro, mato e encanamentos estourados. Além disso muitos moradores tem estacionado em cima das calçadas e outros deixam materiais de construção, entulhos e outros materiais em cima do passeio”, relata.

Esses fatores atrapalham a passagem pelo local. No trecho transitam muitas mães que levam os filhos para a escola e pessoas que estão indo trabalhar. Todos estão tendo que andar pela rua para desviar dos obstáculos nas calçadas, correndo o risco de sofrerem acidentes com carro, ônibus e caminhões que passam pelo local.

A Secretaria de Atividades Urbanas (SAU) respondeu, por meio de nota, que a responsabilidade de manutenção das calçadas é dos moradores e informou que as denuncias podem ser feitas na Regional de Fiscalização ou no Espaço Cidadão.

Foi informado, ainda, que a SAU e a Secretaria de Obras já estiveram no local várias vezes e já foram emitidos documentos para o responsável sobre a colocação de pedras.