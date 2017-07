Ônibus para o Expominas vão operar em esquema especial durante o “Minas Láctea 2017”

A partir desta terça-feira, 18, acontece, no Expominas, mais uma edição do Minas Láctea, promovido pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo de Minas Gerais.

Ônibus que atendem ao local do evento seguirão esquema especial montado pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra).

A linha 570 (Expominas) fará o seguinte trajeto no sentido Centro/Bairro: Avenida Barão do Rio Branco (após a Rua São Sebastião), Avenida Presidente Itamar Franco, Rua Doutor Paulo Japiassu Coelho, Avenida Deusdedit Salgado, Rodovia BR–040 até o Expominas. No sentido oposto, o itinerário será percorrido pelas mesmas vias, exceto após a Avenida Barão do Rio Branco, quando o ônibus passará também pela Rua Silva Jardim e Avenida Francisco Bernardino, retornando à Avenida Barão do Rio Branco (após a Rua São Sebastião).

De terça, 18, a quinta-feira, 20, os horários de saída do Centro serão: 13h20, 14h40, 16 horas, 17h20, 18h40, 20 horas, 21h20. As saídas do Expominas ocorrerão às 14 horas, 15h20, 16h40, 18 horas, 19h20, 20h40, 22 horas.

Fonte: Assessoria