Um ônibus da linha 408 que atende o bairro Santa Rita, zona Leste, foi assaltado no ponto final, nesse domingo, 16,

Segundo a Polícia Militar, quando o coletivo encontrava-se na rua José Vicente, dois homens entraram, um deles armado com um revólver, entraram no veículo e abordaram o trocador. Foram roubados um aparelho celular e uma quantia em dinheiro não especificada.

A polícia fez buscas, mas não encontraram os suspeitos.